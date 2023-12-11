В Рязанской области судебный пристав похитила более миллиона рублей у задолжника

По версии следствия, в период с декабря 2021 года по февраль 2023 года женщина передавала судебному приставу-исполнителю деньги в счет погашения задолженности по исполнительным производствам. Эти деньги перечислялись на банковские карты пристава, ее родственников и знакомых и в счет задолженности не засчитывались.

В Рязанской области судебный пристав похитила более миллиона рублей у задолжника. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в период с декабря 2021 года по февраль 2023 года женщина передавала судебному приставу-исполнителю деньги в счет погашения задолженности по исполнительным производствам. Эти деньги перечислялись на банковские карты пристава, ее родственников и знакомых и в счет задолженности не засчитывались.

В результате женщина перевела приставу более 1 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.