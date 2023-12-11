В Рязанской области при столкновении двух легковушек пострадал годовалый ребенок

В субботу, 9 декабря, примерно в 13:30, в Старожиловском районе на 55-ом километре автомобильной дороги «Рязань-Ряжск» произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

28-летний рязанец на «Киа Рио» столкнулся с автомобилем «Киа Рио».

В результате ДТП оба водителя, а также пассажиры одной из легковушек": 31-летняя женщина и годовалый ребенок получили травмы различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.