В Рязани задержали мужчину, разбившего топором стекло автомобиля и скрывшегося с места ДТП

Авария произошла недалеко от улицы Грибоедова. Автомобиль Haval столкнулся с припаркованным Toyota. Со слов очевидцев, после столкновения водитель Haval вышел из машины и топором разбил окно на автомобиле Toyota. После чего мужчина скрылся.

В Рязани задержали мужчину, скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Патрульные получили информацию о происшествии, случившемся недалеко от улицы Грибоедова.

Выехав на место, правоохранители узнали о ДТП. Haval столкнулся с паркованной Toyota. После этого, со слов очевидцев, водитель вышел из китайской машины и топором разбил окно на автомобиле Toyota. Затем мужчина скрылся.

Патрульные опросили рязанцев и выяснили приметы водителя Haval. Также местные жители рассказали, что по внешним признакам он был нетрезв.

Полицейские нашли нарушителя и узнали, что к совершению ДТП причастен 53-летний рязанец. Приехавшие на адрес сотрудники Госавтоинспекции попросили мужчину пройти медосвидетельствование, на что он ответил отказом. На нарушителя составили административный протокол.

Также его привлекут к ответственности за совершение ДТП и причинение повреждения чужому автомобилю.