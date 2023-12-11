В Рязани задержали мужчину, разбившего топором стекло автомобиля и скрывшегося с места ДТП

В Рязани задержали мужчину, скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Патрульные получили информацию о происшествии, случившемся недалеко от улицы Грибоедова.
Выехав на место, правоохранители узнали о ДТП. Haval столкнулся с паркованной Toyota. После этого, со слов очевидцев, водитель вышел из китайской машины и топором разбил окно на автомобиле Toyota. Затем мужчина скрылся.
Патрульные опросили рязанцев и выяснили приметы водителя Haval. Также местные жители рассказали, что по внешним признакам он был нетрезв.
Полицейские нашли нарушителя и узнали, что к совершению ДТП причастен 53-летний рязанец. Приехавшие на адрес сотрудники Госавтоинспекции попросили мужчину пройти медосвидетельствование, на что он ответил отказом. На нарушителя составили административный протокол.
Также его привлекут к ответственности за совершение ДТП и причинение повреждения чужому автомобилю.