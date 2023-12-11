В Рязани полицейские задержали мужчину с «синтетикой»

В Рязани полицейские задержали мужчину с «синтетикой». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В пятницу, 8 декабря, сотрудники ППС заметили на улице Промышленной подозрительного гражданина. Из окна служебного автомобиля полицейские увидели, что неизвестный осматривает местность.

По опыту правоохранители знали, что так ведут себя лица, причастные к незаконному обороту наркотиков, и приняли решение остановить мужчину для проверки.

В итоге гражданин признался, что имеет при себе партию «синтетики». Для дальнейшего разбирательства на место прибыли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД.

У него изъяли 12 свертков с производным N-метилэфедрон общей массой более восьми граммов. Злоумышленником оказался 36-летний житель города Сасово, ранее судимый за кражу и неправомерное завладение автомобилем.

Возбуждено уголовное дело.