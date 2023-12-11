В Рязани откроют пять лыжных трасс

Лыжные трассы будут работать в Мемориальном парке, в Лесопарке, в районе Лысой горы и Тропы Паустовского в Солотче и в районе поселка Соколовка.

В Рязани откроют пять лыжных трасс. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Лыжные трассы будут работать в Мемориальном парке, в Лесопарке, в районе Лысой горы и Тропы Паустовского в Солотче, в районе поселка Соколовка.

В Лесопарковой зоне в районе Торгового городка протяженность маршрута составит 5 километров. В Солотче будут работать сразу две трассы: трехкилометровая в районе Лысой горы и трасса на Тропе Паустовского протяженностью 2,8 километра.

Трасса в Соколовке, протяженностью 3 и 5 км подойдет для тренировок профессиональных лыжников. Трассы готовятся как под конек, так и под классику.

В Мемориальном парке лыжники могут выбрать для себя дистанцию в 5, 3 или 1 километр.