В Рязани осудят руководителя предприятия за уклонение от налогов

С июля 2022 года по сентябрь 2023 года руководитель предприятия, зная о наличии задолженности по налогам, перечислил более 5 миллионов рублей в качестве уплаты лизинговых платежей, сокрыв указанные денежные средства от уплаты налогов.

В Рязани осудят руководителя предприятия за уклонение от налогов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Установлено, что с июля 2022 года по сентябрь 2023 года руководитель предприятия, зная о наличии задолженности по налогам, перечислил более 5 миллионов рублей в качестве уплаты лизинговых платежей, сокрыв указанные денежные средства от уплаты налогов.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.