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В Рязани 12 декабря отключат холодную воду на четырех улицах

В Рязани 12 декабря отключат холодную воду на четырех улицах. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».

Во вторник, 12 декабря, с 09:00 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:

  • улица 1-й Базарный проезд, дома №№ 10-22, № 27, № 28, № 3, № 30, №№ 32-37, № 4, № 40, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9 (частный сектор);
  • улица 4-й Дягилевский проезд, дома № 1, №№ 10-14, 1№№ 16-29, № 2, № 3, № 30, № 4, № 5, № 6, № 8 корпус 1, № 8, № 9 (частный сектор);
  • улица 5-й Дягилевский проезд, дома № 1, № 11, № 14 корпус 1, № 14, № 17/18, № 21, № 23, № 24, № 25, № 3, № 37, № 5 корпус 1, № 5, № 8 корпус 2, № 9 корпус 1, № 9 (частный сектор);
  • улица Дягилевская, дома № 56/31, № 60, № 62, № 64/12, № 66, № 68 корпус 1, № 73 корпус 1, № 73 корпус 2, № 73, № 74, № 77, № 78 корпус 1, № 78, № 78-б, № 79, № 81, № 83/2, № 85/1 (частный сектор), № 54/64 (ГБУ РО ГКБ № 10), № 54/64 (ГБУ РО Городская детская поликлиника № 6).