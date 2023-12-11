В Рязани 12 декабря отключат холодную воду на четырех улицах

В Рязани 12 декабря отключат холодную воду на четырех улицах. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».

Во вторник, 12 декабря, с 09:00 до 17:00 холодной воды не будет по адресам: