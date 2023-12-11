В России ввели запрет на экспорт твердой пшеницы

Такое решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности и позволит поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке.

В России ввели запрет на экспорт твердой пшеницы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Отмечается, что такое решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности и позволит поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке.

Распоряжение действует до 31 мая 2024 года.