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В России вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд
Загранпаспорта буду храниться государственными организациями, которые ограничили возможность на выезд, или органами власти, выдававшими документ. После снятия запрета граждане смогут вернуть его в день подачи запроса.

В России начал действовать закон, согласно которому граждане обязаны при запрете на выезд из страны сдавать в течение пяти дней свои заграничные паспорта. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Загранпаспорта буду храниться государственными организациями, которые ограничили возможность на выезд, или органами власти, выдававшими документ.

После снятия запрета граждане смогут вернуть его в день подачи запроса.

Согласно закону, запрет на выезд за границу может быть наложен в связи с уголовным преследованием, банкротством, призывом в армию или доступом к гостайне.