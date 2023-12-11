В Подмосковье две женщины погибли во время пожара в таунхаусе

Возгорание случилось ночью воскресенья, 10 декабря, в коттеджном поселке «Рижский квартал» в Красногорске.

В Подмосковье две женщины погибли во время пожара в таунхаусе. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ .

Трагедия произошла ночью в воскресенье, 10 декабря, на улице Якорная в коттеджном поселке «Рижский квартал» в микрорайоне Опалиха Красногорска. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

По информации прокуратуры, погибшими оказались 51-летняя женщина и ее 29-летняя дочь.

Также в доме находился мужчина. Он смог спастись, сбежав из дома по лестнице, приставленной очевидцами к балкону. По информации СК, мужчине потребовалась медицинская помощь. «По словам спасшегося мужчины, поджог совершила его 29-летняя дочь», — уточнили в Следственном комитете.

Прокуратура проконтролирует установление причин пожара и его обстоятельств. По факту гибели женщин возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Следствие рассматривает несколько версий пожара, в том числе поджог и неосторожное обращение с огнем. Для установления точной причины возгорания специалисты проведут экспертизы.