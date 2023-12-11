В Пителинском районе грузовик столкнулся с машиной дорожной службы

В Пителинском районе грузовик с цистерной столкнулся с машиной дорожной службы. Об этом
Инцидент произошел около 17.30 в субботу, 9 декабря, на трассе Р-124 «Шацк-Касимов», неподалеку от перекрестка на поселок Краснопартизанский.
Как рассказал прораб Пителинского участка Сасовского ДРСУ Олег Торбаев, машина расчищала трассу от снега. Техника работала с включенными оранжевыми проблесковыми маячками.
«По заключению инспектора ДПС, виновник аварии — водитель автомобиля-цистерны, заснул за рулем и на полной скорости врезался в нашу технику. Водители машин в аварии не пострадали», — рассказал Торбаев.
Отмечается, что от сильного удара грузовик с цистерной развернуло на дороге, и он улетел в кювет. Удар пришелся на заднее левое колесо.