В Петербурге на сотрудника Мариинского театра упал «тяжелый предмет»

Мужчину госпитализировали. Какой именно предмет упал — не раскрывается.

В Санкт-Петербурге на сотрудника Мариинского театра прямо на сцене упал «тяжелый предмет». Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

Инцидент произошел на репетиционной сцене в историческом здании.

Какой именно предмет упал мужчине на голову — не уточняется.

31-летний пострадавший — сотрудник художественно-постановочной части театра. Его госпитализировали в нейрохирургическое отделение. Отмечается, что он идет на поправку и проходит амбулаторное лечение. По факту инцидента в театре проводят проверку.