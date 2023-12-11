В Пензенской области в ДТП погибли три человека

В Пензенской области в ДТП погибли три человека. Об этом сообщило издание PenzaInform.

Инцидент произошел в Каменском районе около 14:00 на 22-м километре дороги «Каменка — Междуречье — Крыловка». Столкнулись «ВАЗ-2110» под управлением 44-летнего мужчины и Renault Duster, за рулем которой сидел 36-летний мужчина.

Отмечается, что водитель и две пассажирки ВАЗа скончались на месте. Водитель Renault и его семилетняя пассажирка получили травмы. Их доставили в больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: PenzaInform