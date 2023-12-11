В Москве обсудили будущее нацпроекта «Производительность труда»

В Москве прошел итоговый семинар для руководителей и сотрудников региональных центров компетенций. Мероприятие организовано Федеральным центром компетенций совместно с Минэкономразвития РФ. Главными темами стали перспективы реализации национального проекта «Производительность труда» в 2024 году, подведение итогов работы за текущий год и обмен лучшими практиками. Вместе с руководством ФЦК представители регионов обсудили план-анализ выполнения ресурсного плана в 2023 году, обозначили проблемные зоны и точки роста.

От Рязанской области в итоговом семинаре приняли участие руководитель Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса Виктор Михеев-Даниловцев и руководитель проекта РЦК Анна Шахова. «На совещании вместе с коллегами задали вектор развития и обозначили зоны внимания на 2024 год, ― отметил Виктор Михеев-Даниловцев. ― В частности, определили контрольные точки выполнения показателей нацпроекта, новые программы обучения, требования к отчетности по обучению сотрудников предприятий и качеству подготовки инструкторов бережливого производства. Приоткрыли завесу тайны о перспективах нацпроекта „Производительность труда“ в ближайшем будущем ― принято решение о его продлении. А региональные центры компетенций останутся крайне востребованными для повышения производительности труда в России в условиях кадрового голода».

Напомним, национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Рязанская область присоединилась к нацпроекту в 2018 году. За это время его участниками стала 91 компания.