В Карцеве фуры заблокировали проезд автомобилей

«Поселок Карцево, опять фуры заблокировали весь проезд. Мертвая пробка в обе стороны», — сообщил автор поста. В комментариях рязанцы отметили, что в обед в поселке сложилась аналогичная ситуация. Тогда водители простояли в пробке около часа.

В Карцеве фуры заблокировали проезд автомобилей. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщили в группе «Подслушано у водителей Рязани».

«Поселок Карцево, опять фуры заблокировали весь проезд. Мертвая пробка в обе стороны», — сообщил автор поста.

В комментариях рязанцы отметили, что в обед в поселке сложилась аналогичная ситуация. Тогда водители простояли в пробке около часа.