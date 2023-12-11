В Карцеве фуры заблокировали проезд автомобилей
«Поселок Карцево, опять фуры заблокировали весь проезд. Мертвая пробка в обе стороны», — сообщил автор поста. В комментариях рязанцы отметили, что в обед в поселке сложилась аналогичная ситуация. Тогда водители простояли в пробке около часа.
В Карцеве фуры заблокировали проезд автомобилей. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщили в группе «Подслушано у водителей Рязани».
«Поселок Карцево, опять фуры заблокировали весь проезд. Мертвая пробка в обе стороны», — сообщил автор поста.
В комментариях рязанцы отметили, что в обед в поселке сложилась аналогичная ситуация. Тогда водители простояли в пробке около часа.