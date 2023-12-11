В Госдуме предложили запретить и признать экстремистским движение чайлдфри

Такое предложение высказал депутат Виталий Милонов в эфире радиостанции «Говорит Москва».Политик считает, что чайлдфри пропагандирует отказ от детей, поэтому оно должно быть запрещено.

В Госдуме предложили запретить и признать экстремистским движение чайлдфри. Такое предложение высказал депутат Виталий Милонов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Политик считает, что чайлдфри пропагандирует отказ от детей, поэтому оно должно быть запрещено.

«Это противоестественная позиция потенциальных гомосексуалистов, либералов и веганов», — заявил Милонов.

Милонов пояснил, что нельзя считать экстремистами тех, кто по естественным причинам не может иметь детей.

«Люди не экстремисты, но движение, безусловно, экстремистское», — заключил он.

Ранее верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией