В Госдуме предложили запретить и признать экстремистским движение чайлдфри
Такое предложение высказал депутат Виталий Милонов в эфире радиостанции «Говорит Москва».Политик считает, что чайлдфри пропагандирует отказ от детей, поэтому оно должно быть запрещено.
В Госдуме предложили запретить и признать экстремистским движение чайлдфри. Такое предложение высказал депутат Виталий Милонов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Политик считает, что чайлдфри пропагандирует отказ от детей, поэтому оно должно быть запрещено.
«Это противоестественная позиция потенциальных гомосексуалистов, либералов и веганов», — заявил Милонов.
Милонов пояснил, что нельзя считать экстремистами тех, кто по естественным причинам не может иметь детей.
«Люди не экстремисты, но движение, безусловно, экстремистское», — заключил он.
Ранее верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией