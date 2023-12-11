В Челябинской области в ДТП погибли три человека, еще двое пострадали

Три человека погибли в результате аварии на трассе в Челябинской области. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

ДТП произошло на 1594 км автодороги «Москва — Челябинск» в Ашинском районе. Водитель «Лада Веста», совершая обгон, допустил столкновение с ехавшим по встречной полосе автомобилем Nissan X-Trail, после чего легковушка врезалась в грузовик Volvo.

Три человека погибли, еще двое госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка.