В Челябинске восьмилетний мальчик упал в яму с кипятком

В Челябинске восьмилетний мальчик упал в разрытую коммунальщиками на улице яму с кипятком и получил ожоги почти половины тела. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

Рабочие разрыли участок теплотрассы и не установили на месте работ ограждения или предупреждающие знаки.

«Второклассник упал в вырытую работниками коммунальной службы яму, частично заполненную кипятком. Мальчик получил ожоги 45% тела и был госпитализирован», — рассказал собеседник.

Возбуждено уголовное дело.