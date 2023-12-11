В Алтайском крае на ЖД переезде произошла смертельная авария

Два человека погибли и два пострадали в результате аварии с участием легковушки и поезда на железнодорожном переезде в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Инцидент произошел на переезде 518 км перегона Осолодино — Среднесибирская Западно-Сибирской железной дороги.

Водитель легковушки выехал на пути перед поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, поэтому столкновения не удалось избежать.