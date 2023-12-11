Швеция направит новый пакет помощи Украине на 134 миллиона долларов

«На сегодняшний день это самая крупная поддержка в рамках двусторонней помощи Швеции Украине», — отметил премьер-министр Ульф Кристерссон.

Швеция направит новый пакет помощи Украине на 134 миллиона долларов (1,4 миллиарда крон). Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр Ульф Кристерссон и министр по международному сотрудничеству Йохан Форсселль, пишет ТАСС .

«На сегодняшний день это самая крупная поддержка в рамках двусторонней помощи Швеции Украине», — отметил Кристерссон.

Средства поступят из общего бюджета зарубежной помощи. Из них 900 млн крон ($86 млн) направят в учрежденный Всемирным банком фонд, предназначенный для поддержки базовой инфраструктуры Украины (энергетики, жилищного сектора, здравоохранения и транспорта). Еще 300 млн крон ($28,7 млн) передадут в основанный Европейским банком реконструкции и развития фонд окружающей среды и энергетики для Украины.

100 млн крон ($9,6 млн) направят на продовольственные программы ООН, 75 млн ($7,2 млн) поступят ЮНЕСКО для строительства убежищ в школах и детских садах, а 25 млн ($2,4 млн) распределят по каналам управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Официальное решение по помощи примут в четверг, 14 декабря. В случае его принятия общий размер шведской помощи Украине достигнет 30 млрд крон ($2,87 млрд).