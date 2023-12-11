Саркози призвал не включать Украину в НАТО

По его словам, Украина должна играть роль моста между Россией и Европой, а не становиться членом НАТО. Саркози напомнил, что выступал против вступления Украины и Грузии в НАТО еще во время своего президентства. Он считает неправильным стремление «любой ценой» защитить членство Киева в блоке.

Саркози призвал не включать Украину в НАТО. Об этом экс-президент Франции заявил в интервью газете Mundo.

По его словам, Украина должна играть роль моста между Россией и Европой, а не становиться членом НАТО.

Саркози напомнил, что выступал против вступления Украины и Грузии в НАТО еще во время своего президентства. Он считает неправильным стремление «любой ценой» защитить членство Киева в блоке.

«Призвание Украины должно заключаться в том, чтобы оставаться нейтральной страной, разумеется, с очень сильными гарантиями безопасности со стороны международного сообщества, и стремиться снова стать мостом между Россией и Европой», — отметил Саркози.

Он также отметил, что сожалеет, что действующий лидер Франции Эммануэль Макрон слишком рано свернул диалог с Москвой.