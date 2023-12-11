Рязанская область заняла 39 место в рейтинге регионов по накоплению на первый взнос по ипотеке

В среднем срок накопления на первый взнос в регионе составляет чуть более пяти лет. При этом, доля семей, которые не смогут накопить сумму за десять лет, составляет 26,6%.

Рязанская область заняла 39 место в рейтинге российских регионов по накоплению на первый взнос по ипотеке. Об этом сообщает РИА Новости.

В среднем срок накопления на первый взнос в регионе составляет чуть более пяти лет.

При этом, доля семей, которые не смогут накопить на первоначальный взнос по ипотеке за десять лет, составляет 26,6%.

В лидерах списка Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Югра.