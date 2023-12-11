Российские военные поразили два оружейных склада ВСУ в Херсонской области

За сутки украинские военные потеряли около 525 человек

Российские военные поразили два оружейных склада ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны.

За сутки украинские военные потеряли около 525 человек.

ВС РФ за сутки отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ на купянском направлении, 18 атак на донецком направлении, одну атаку на краснолиманском направлении, четыре атаки ВСУ в районе Вербового в Запорожской области.

Также ВС РФ нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ у Новомихайловки, Угледара и Макаровки в ДНР и поразили два склада вооружения в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области.

ПВО РФ за сутки уничтожила 24 украинских БПЛА в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.