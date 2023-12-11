Путин согласился с идеей поднять планку по льготной ипотеке выше 6 млн рублей в регионах

Также президент рассказал о расширении арктической ипотеки для участников спецоперации.

Путин согласился с идеей поднять планку по льготной ипотеке выше 6 млн рублей в регионах. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что правительство обсуждает повышение взноса по ипотеке до 30%. Это значит, что люди смогут получить кредит до 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге, до 6 млн рублей — в других регионах.

Также президент рассказал о расширении арктической ипотеки для участников спецоперации.

«Это святое дело, техническое упущение, мы это сделаем», — заявил он.