Путин согласился с идеей поднять планку по льготной ипотеке выше 6 млн рублей в регионах
Также президент рассказал о расширении арктической ипотеки для участников спецоперации.
Путин согласился с идеей поднять планку по льготной ипотеке выше 6 млн рублей в регионах. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что правительство обсуждает повышение взноса по ипотеке до 30%. Это значит, что люди смогут получить кредит до 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге, до 6 млн рублей — в других регионах.
Также президент рассказал о расширении арктической ипотеки для участников спецоперации.
«Это святое дело, техническое упущение, мы это сделаем», — заявил он.