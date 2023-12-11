Под Астраханью на улице нашли тело мужчины, предположительно, с ранами от укусов собак

Под Астраханью на улице нашли тело мужчины, предположительно, с ранами от укусов собак. Об этом сообщает СУСК России по региону.

Инцидент произошел 10 декабря. Тело мужчины нашли в поселке Пригородный Наримановского района Астраханской области. На его теле были рвано-укушенные раны, причиненные бродячими собаками.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти астраханца. По факту смерти проводится проверка.