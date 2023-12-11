Новым главой рязанского УФНС стал Альберт Новиков. Об этом сообщил сайт регионального правительства.
Нового руководителя управления главе региона Павлу Малкову представила заместитель руководителя ФНС РФ Юлия Шепелева.
В налоговых органах Новиков работает с 1998 года.
«Альберт Викторович Новиков прошел путь от самой низшей должности. Последние два года он возглавлял межрегиональную инспекцию ФНС России по управлению долгом. Сейчас назначен руководителем налоговой службы в Рязанскую область», — сказала Юлия Шепелева. Она отметила, что ФНС России готова продолжать укреплять взаимодействие с правительством области в вопросах развития региона.
Губернатор пожелал успехов новому руководителю областного УФНС. Павел Малков подчеркнул неизменно высокий уровень организации и эффективности работы Федеральной налоговой службы и регионального управления. «Надеюсь, что под руководством Альберта Викторовича ведомство будет и дальше успешно развиваться, внедрять все лучшие практики, чтобы вывести работу на новый уровень, — сказал губернатор, обратив внимание на приоритетные задачи. — Планов много, и реализация всего, что мы вместе с депутатами Рязанской областной Думы запланировали в региональный бюджет, в первую очередь социальных обязательств, во многом зависит от деятельности налоговой службы. Рассчитываю на тесное и конструктивное взаимодействие в дальнейшем».