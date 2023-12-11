Новым главой рязанского УФНС стал Альберт Новиков

Нового руководителя управления главе региона Павлу Малкову представила заместитель руководителя ФНС РФ Юлия Шепелева.

Новым главой рязанского УФНС стал Альберт Новиков. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Нового руководителя управления главе региона Павлу Малкову представила заместитель руководителя ФНС РФ Юлия Шепелева.

В налоговых органах Новиков работает с 1998 года.

«Альберт Викторович Новиков прошел путь от самой низшей должности. Последние два года он возглавлял межрегиональную инспекцию ФНС России по управлению долгом. Сейчас назначен руководителем налоговой службы в Рязанскую область», — сказала Юлия Шепелева. Она отметила, что ФНС России готова продолжать укреплять взаимодействие с правительством области в вопросах развития региона.

Губернатор пожелал успехов новому руководителю областного УФНС. Павел Малков подчеркнул неизменно высокий уровень организации и эффективности работы Федеральной налоговой службы и регионального управления. «Надеюсь, что под руководством Альберта Викторовича ведомство будет и дальше успешно развиваться, внедрять все лучшие практики, чтобы вывести работу на новый уровень, — сказал губернатор, обратив внимание на приоритетные задачи. — Планов много, и реализация всего, что мы вместе с депутатами Рязанской областной Думы запланировали в региональный бюджет, в первую очередь социальных обязательств, во многом зависит от деятельности налоговой службы. Рассчитываю на тесное и конструктивное взаимодействие в дальнейшем».