МВД России выступило против штрафов за превышение средней скорости

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ведомство категорически против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации средней скорости, а также временных ограничений на информационных табло и знаках

МВД России выступило против штрафов за превышение средней скорости. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Всем автолюбителям страны хочу сказать: МВД России категорически против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации средней скорости, а также временных ограничений на информационных табло и знаках», — сказала Волк.

Напомним, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок к ПДД, доработанный Минтрансом, сообщала, что водителям в РФ могут вновь начать выписывать штрафы за превышение средней скорости.

О планах вернуть штрафы стало известно в августе.