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Мипромторг не поддержал введение акциза за медицинский спирт
Гендиректор ассоциации фармацевтических производителей Виктор Дмитриев отметил, что вопрос введения акциза беспокоит отрасль.

Мипромторг не поддержал введение акциза за медицинский спирт. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности министерства Дмитрия Галкина.

«Акциз не поддерживаем, мы дискуссию ведем с Минфином, полностью понимая и разделяя проблематику нелегального производства спирта», — сказал Дмитрий Галкин.

Гендиректор ассоциации фармацевтических производителей Виктор Дмитриев отметил, что вопрос введения акциза беспокоит отрасль.

«Мы видим, что мы создаем новую проблему, которую потом придется решать в оперативном порядке. Я понимаю, что есть проблема борьбы с нелегальным спиртом, ее надо, безусловно, закрывать, но так, чтобы это не вредило добросовестным производителям», — подчеркнул Дмитриев.

Ранее глава минфина Антон Силуанов сообщал, что министерство согласно облагать акцизом весь спирт, в том числе медицинский, и обсуждает ее с Минздравом. По его словам, принципиальных разногласий между Минфином и Минздравом по вопросу нет.

Напомним, Матвиенко высказалась за внесение в Госдуму законопроекта об акцизах на медицинский спирт.