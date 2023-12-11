Мипромторг не поддержал введение акциза за медицинский спирт. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности министерства Дмитрия Галкина.
«Акциз не поддерживаем, мы дискуссию ведем с Минфином, полностью понимая и разделяя проблематику нелегального производства спирта», — сказал Дмитрий Галкин.
Гендиректор ассоциации фармацевтических производителей Виктор Дмитриев отметил, что вопрос введения акциза беспокоит отрасль.
«Мы видим, что мы создаем новую проблему, которую потом придется решать в оперативном порядке. Я понимаю, что есть проблема борьбы с нелегальным спиртом, ее надо, безусловно, закрывать, но так, чтобы это не вредило добросовестным производителям», — подчеркнул Дмитриев.
Ранее глава минфина Антон Силуанов сообщал, что министерство согласно облагать акцизом весь спирт, в том числе медицинский, и обсуждает ее с Минздравом. По его словам, принципиальных разногласий между Минфином и Минздравом по вопросу нет.
Напомним, Матвиенко высказалась за внесение в Госдуму законопроекта об акцизах на медицинский спирт.