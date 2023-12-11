Минтранс: в России начнут штрафовать водителей за нарушение временных ограничений скорости на табло

Планируется усилить роль «динамических информационных табло» и «знаков переменной информации». Как правило, они вводят временное ограничение скорости на дороге при ухудшении погоды.

В России начнут штрафовать водителей за нарушение временных ограничений скорости на информационном табло. Об этом пишет «» со ссылкой на Минтранс.

Планируется усилить роль «динамических информационных табло» и «знаков переменной информации». Как правило, они вводят временное ограничение скорости на дороге при ухудшении погоды.

Сейчас нарушение подобных предписаний не приводит к штрафу, но Минтранс намерен это изменить.

Ведомство заложило такое нововведение в проект постановления правительства, которое устанавливает требования к дорожным камерам.