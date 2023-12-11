Мэрия попросила рязанцев не парковать машины на пяти улицах города

В мэрии рассказали, что в ночь с 11 на 12 декабря спецтехника выйдет на уборку дорог на пяти улицах: Вокзальная, Есенина, Первомайский проспект, Семинарская, площадь Соборная.

Мэрия попросила рязанцев не парковать машины на пяти улицах города. Обращение появилось на сайте ведомства.

В мэрии рассказали, что в ночь с 11 на 12 декабря спецтехника выйдет на уборку дорог на пяти улицах: Вокзальная, Есенина, Первомайский проспект, Семинарская, площадь Соборная.

«Дирекция благоустройства обращается к автолюбителям с просьбой не парковать машины на указанных улицах, чтобы не создавать препятствия для работы спецтехники», — написали в обращении.

Отмечается, что ночью подрядная организация будет чистить тротуары в Железнодорожном районе.