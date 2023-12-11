Медведев: Запад по сути вступил в военный конфликт с Россией

Как отметил Медведев, настоящее время можно назвать бурным и динамичным.

Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что страны Запада по сути вступили в военный конфликт с Россией. Его слова передало издание «RT на русском».

Как сказал Медведев, настоящее время можно назвать бурным и динамичным.

«Наша страна сейчас противостоит большому количеству стран, которые по сути вступили с нами в военный конфликт, как бы там это ни называлось», — заключил он.

Ранее Медведев заявил, что угроза прямого столкновения России и НАТО никогда не была столь реальна.