Кулеба: Украина готова «попрыгать и сплясать» ради вступления в Евросоюз

Украина готова «попрыгать и сплясать» ради вступления в Евросоюз. Об этом заявил глава МИД республики Дмитрий Кулеба, пишет РИА Новости .

«Все ключевые рекомендации Венецианской комиссии были внедрены в украинское законодательство. Мы можем попрыгать, сплясать, если это потребуют сделать дополнительно. Но нужно играть честно. Если нам говорят сделать что-то и мы это делаем, это должно быть отмечено как результат», — сказал он перед началом заседаний глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза в Брюсселе. Так Кулеба ответил на вопрос, почему Киев уверен, что достигнутые реформы достаточны для удовлетворения запросов Венгрии.

Помимо этого, Кулеба выразил уверенность, что процесс расширения ЕС продолжится и Украина будет в союзе. Но вопрос остается в том, сможет ли кто-то замедлить этот процесс или Киев плавно войдет в объединение, добавил Кулеба.