Кириллов: украинские спецслужбы начали подготовку антироссийской провокации с применением отравляющих веществ
По его словам, для этого Киев закупил в Германии партию химических веществ в октябре-ноябре.
Украинские спецслужбы начали подготовку антироссийской провокации с применением отравляющих веществ. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
Украинские специалисты планируют преднамеренное заражение патогенами источников питьевой воды, запасов продовольствия и кормов для животных. По словам Кириллова, для этого Киев закупил в Германии партию химических веществ в октябре-ноябре.