ГИБДД снова обратилось к рязанцам из-за непогоды

«На автодороге Р-132 „Золотое кольцо“ в Михайловском, Рязанском и Клепиковском районах Рязанской области отмечается обильный снегопад. В связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендуем водителям воздержаться от поездок на автомобиле без особой необходимости», — написали в обращении.