ГИБДД обратилась к рязанцам из-за сложных погодных условий
Отмечается, что в Рязанской области ожидается сильный ветер и гололедица.
ГИБДД обратилась к рязанцам из-за сложных погодных условий. Соответствующий пост появился в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в Рязанской области ожидается сильный ветер и гололедица.
«Уважаемые участники дорожного движения! Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток», — сообщила пресс-служба.