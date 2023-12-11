ГИБДД обратилась к рязанцам из-за сложных погодных условий

Отмечается, что в Рязанской области ожидается сильный ветер и гололедица.

ГИБДД обратилась к рязанцам из-за сложных погодных условий. Соответствующий пост появился в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в Рязанской области ожидается сильный ветер и гололедица.

«Уважаемые участники дорожного движения! Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток», — сообщила пресс-служба.