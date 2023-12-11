Джо Байден пригласил Владимира Зеленского посетить Белый дом
Лидеры двух стран обсудят нынешние нужды Украины, а также продолжение поставок помощи от Соединенных Штатов Америки в критический момент.
Президент США Джо Байден пригласил лидера Украины Владимира Зеленского посетить Белый дом. Об этом сообщили в администрации американского президента, пишет «URA.RU».
"Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом 12 декабря", — следует из объявления администрации президента США.
Лидеры двух стран обсудят нынешние нужды Украины, а также продолжение поставок помощи от Соединенных Штатов Америки в критический момент.