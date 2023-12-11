Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

В понедельник, 11 декабря, на территории Рязанской области местами ожидается гололед, на дорогах гололедица. Спасатели напоминают: не стойте под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничьте время нахождения на улице.

В понедельник, 11 декабря, на территории Рязанской области местами ожидается гололед, на дорогах гололедица. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Спасатели напоминают: не стойте под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничьте время нахождения на улице.

На случай отключения электричества в вечернее время держите наготове электрический фонарь, не пользуйтесь для освещения открытым огнем — это опасно и может стать причиной пожара.