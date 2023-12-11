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Боррель: гарантии безопасности Украины заключаются в расширении поставок оружия
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия разработала и предложила Евросоюзу «продвинутые гарантии безопасности» для Украины, которые заключаются в расширении Еврофонда мира для снабжения ВСУ оружием.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия предложила Евросоюзу «продвинутые гарантии безопасности» для Украины, которые заключаются в расширении Еврофонда мира для снабжения ВСУ оружием. Об это сообщило ТАСС.

«Министры должны дать мне полномочия представить на саммите наши гарантии безопасности, которые главным образом заключаются в расширении Европейского фонда мира (через который Брюссель финансирует поставки оружия Киеву — прим. ред.) и координации двусторонних соглашений между странами ЕС и Украиной», — отметил Боррель.

По его словам, Россия «усилила свои атаки, несколько дней назад Киев подвергся мощнейшей атаке дронов». Поэтому Боррель полагает, что «настал момент, когда ЕС должен использовать все свои возможности для поддержки Украины».

Ранее Боррель призвал все страны ЕС увеличить военные поставки Украине