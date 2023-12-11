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Аппарат ГРПЗ для измерения глазного давления diathera вошел в список «100 лучших товаров России»

Цифровой портативный индикатор внутриглазного давления ИГД-03 diathera производства Государственного Рязанского приборного завода (входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) вошел список «100 лучших товаров России» 2023 года.

Индикатор diathera применяют в современной медицине для измерения внутриглазного давления через веко, без контакта с роговицей глаза. Он позволяет на ранней стадии диагностировать глаукому — заболевание, приводящее к слепоте. Прибор применяется в офтальмологии, в том числе детской, общей врачебной практике, оптометрии, неврологии.

В общероссийский каталог «100 лучших товаров России» также вошли и другие разработки ГРПЗ. В частности, дипломами были отмечены магнитотерапевтический офтальмологический аппарат АМТО-01 diathera и паровой стерилизатор ГКа-25-ПЗ.

«Награды, полученные по итогам конкурса, еще раз доказывают, что наша продукция качественная и надежная. Она хорошо зарекомендовала себя у потребителей и отличается высокими характеристиками», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

ГРПЗ традиционно является участником Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Компания постоянно совершенствует технологии производства, добиваясь роста качества своей продукции. Изделия завода неоднократно были отмечены в рамках конкурса.