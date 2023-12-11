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Адвокат Глебова заявил, что он не пытался сбежать

Адвокат Глебова заявил, что он не пытался сбежать. Об этом сообщает корреспондент РЗН.инфо.

Анна Глебова дала пояснение, что она собственник жилого помещения и готова содержать на домашнем аресте мужа. Официально не работает, имеет доход от сдачи жилья в найм и продажи продуктов сельского хозяйства. Средний ежемесячный доход 70 тысяч рублей. Детей Глебова отправила к бабушке на месяц.

Подозреваемый отметил, что поможет своей жене, находясь на домашнем аресте.

«Так сложилось, что моя бывшая жена не давала мне жить, пишет много доносов. Уехал в Рязанскую область из-за этого… Никому не создал бы проблем. Сделаю все, чтобы ничего не произошло больше. Я раскаиваюсь в произошедшем. Я думал меня убьют, когда все это произошло. Но остался жив, значит еще нужен здесь своей семье. Педоставьте мне возможность побыть пока дома с семьей», — подчеркнул Глебов.

Прокуратура и следственный комитет возразили о содержании под домашним арестом. А также отметили, что Анна Глебова является свидетелем, соответственно совместное проживание невозможно, дом является местом преступления и детям, проживающим с ними не будет возможности обучаться.

Адвокат Глебова заявил, что он не пытался сбежать при задержании.

Глебов отметил, что дом большой, и у каждого отдельная комната. А также отметил, что он был в панике, поэтому и возможно пытался скрыться. Напомним, стрельба произошла в среду, 6 декабря. Был убит полицейский из Вологодской области Максим Розанов.