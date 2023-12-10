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Жители Скопина пожаловались на установленную в центре города срубленную ель
Перед Новым годом в центре Скопина установили живую ель, что возмутило жителей. По словам скопинцев, они не раз обращались в администрацию с просьбой купить для города искусственную ель. Местные жители обратились к администрации города и Павлу Малкову с требованием выделить денежные средства на приобретение искусственной новогодней ели.

Жители Скопина пожаловались на установленную в центре города срубленную ель. Об этом они написали в группе Skopin.Info.

Перед Новым годом в центре Скопина установили живую ель, что возмутило жителей. По словам скопинцев, они не раз обращались в администрацию с просьбой купить для города искусственную ель.

«Живыми деревьями надо любоваться постоянно, а не раз в год! Кто за? Почему уже который год скопинцев не слышат? Мы же платим налоги! Неужели нельзя выделить средства на покупку искусственного дерева и украшений», — написала автор поста.

В комментариях под постом одна их местных жительниц рассказала, что установленная в центре города елка была срублена у завода ГШО на Заречном.

«Ранее эти ели сажали для украшения города, а что происходит сейчас? Скопинцы в шоке. Вместо того, чтобы сохранить красоту и купить искусственную сборную ель, которая прослужит не один год, решили срезать у завода», — написала женщина.

Скопинцы обратились к администрации города и Павлу Малкову с требованием выделить денежные средства на приобретение искусственной новогодней ели.