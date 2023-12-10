ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку

Отмечается, что украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Буденновскому району.

Украинские войска в 11.30 выпустили две ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства СЦЦК в ДНР.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.) по направлению: 11.30 — город Донецк (Буденновский район): выпущены две ракеты из РСЗО», — сообщает представительство.

Тип ракет не уточняется. О последствиях пока неизвестно.

Напомним, в Донецке шесть человек пострадали из-за сброса взрывчатки с украинского БПЛА.