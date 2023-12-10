В Свердловской области в ДТП пострадали пять человек

В Свердловской области в ДТП пострадали пять человек. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной полиции.

Авария произошла в субботу, 9 декабря, на автодороге Южный подъезд к городу Краснотурьинску.

По предварительным данным, 60-летний водитель машины «ВАЗ-210740» ехал с Краснотурьинска в поселок Рудничный. Он выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Так, автомобиль столкнулся с «Киа Рио», под управлением 59-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир машины «ВАЗ 210740», а также водитель и два пассажира «Киа Рио». После оказания медпомощи водителя и пассажира автомобиля «Киа Рио» отпустили домой. Им назначили амбулаторное лечение. Водителя и пассажира ВАЗа госпитализировали.

Проводится проверка.

Фото: Telegram-канал «ГИБДД Свердловской области»