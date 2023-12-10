В США усомнились в полномочиях президента Украины

Бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон усомнился в полномочиях Зеленского.

Бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон усомнился в полномочиях Зеленского. Об этом сообщило издание URA.RU.

«Я знаю, что до того, как стать президентом Украины, Зеленский выступал как комик, свободно говорящий по-русски. Я понятия не имею, каковы полномочия Зеленского, но знаю, каковы полномочия остальных», — заявил Уилкерсон.

Он отметил, что средства, полученные Киевом от западных союзников, осели в карманах чиновников.

Ранее в США заявили, что Зеленскому придется завершить конфликт с Россией.