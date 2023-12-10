В Сочи семь машин столкнулись по дороге на Красную поляну

В Сочи по дороге на Красную поляну столкнулись семь машин. Об этом сообщили в Telegram-канале «ЧП Сочи».

Авария произошла в районе Ахштыря. По предварительной информации, один из водителей остановился на обочине из-за проблем с колесом. На помощь пришли проезжающие мимо. Пока они выясняли, в чем причина, в них по очереди начали врезаться другие машины, кто-то пытался уйти от столкновения.

Судя по кадрам, многие машины получили серьезные механические повреждения.

Также известно, что есть пострадавшие. Отмечается, что одного из водителей зажало между машиной и отбойником. Он потерял сознание.