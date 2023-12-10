В рязанском ЦПКиО продают ресторан за 38 миллионов рублей
Здание ресторана Visit club, которое находится на улице Пушкина, продается за 38 миллионов рублей. Его площадь составляет 1100 квадратных метров.
В рязанском ЦПКиО продают ресторан за 38 миллионов рублей. Объявление о продаже разместили на сайте сервиса «Авито».
Здание ресторана Visit club, которое находится на улице Пушкина, продается за 38 миллионов рублей. Его площадь составляет 1100 квадратных метров.
«Продается действующий ресторан на территории ЦПКиО в Рязани. Площадь земельного участка 17 соток», — уточнил продавец.