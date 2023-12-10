В Россию будут поставлять яйца из Турции
Ввоз будет осуществляться с проведением отбора проб на содержание вредных и запрещенных веществ в рамках государственного мониторинга.
В Россию будут поставлять яйца из Турции. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.
С 8 декабря служба разрешила поставки с 17 предприятий республики.
Отмечается, что ввоз будет осуществляться с проведением отбора проб на содержание вредных и запрещенных веществ в рамках государственного мониторинга.
Ранее в России зафиксировали увеличение цен на ряд продуктов. После этого генпрокурор РФ поручил проверить законность повышения цен на куриные яйца.
Позже рязанцы пожаловались на пустые полки в отделе с яйцами в «Ашане».