В Приморье мужчина застрелил родственника из ружья и скрылся

В Приморье мужчина застрелил дядю из ружья. Об этом сообщил SHOT.

По данным Telegram-канала, убийство произошло в городе Партизанске на улице Ленинской. 34-летний мужчина пришел к родственнику в квартиру. Между ними произошла ссора. Злоумышленник вытащил из сейфа оружие и выстрелил 58-летнему дяде в грудь.

От полученных ран тот скончался на месте. После совершенного преступления мужчина попытался скрыться с места происшествия на машине.

Сотрудники полиции поймали подозреваемого в 250 километрах от места стрельбы — в поселке Сибирцево. В машине находилось ружье и россыпь патронов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».