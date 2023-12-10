В Орловской области произошло смертельное ДТП

В Орловской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщило издание «МК в Орле».

Инцидент произошел на 125 километре дороги «Орел-Тамбов».

По предварительным данным, 60-летний мужчина на «Ниве Шевроле» на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу «Шкоде», которой управлял 33-летний водитель. После чего иномарка протаранила фуру «Скания», стоявшую на обочине.

В результате погибла 31-летняя пассажирка «Шкоды». Отмечается, что женщина умерла по дороге в больницу.

Проводится проверка.

Фото: «МК в Орле»