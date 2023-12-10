В Москве госпитализировали Иосифа Пригожина

Со слов менеджера Иосифа Игоревича, в последнее время он простыл и чувствовал себя неважно.

В Москве госпитализировали Иосифа Пригожина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, продюсера Иосифа Пригожина госпитализировали в одну из московских больниц. В разговоре с корреспондентом канала он подтвердил эту информацию и заявил, что ему трудно говорить.

Со слов менеджера Иосифа Игоревича, в последнее время он простыл и чувствовал себя неважно.